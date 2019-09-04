Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 تركي المالكي كتب الخليج 365 ـ متابعات أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (04 سبتمبر 2019م ) صاروخًا بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق و سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

Advertisements وذكر العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي . Advertisements Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ بالستي من صعدة باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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