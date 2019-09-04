ارتفاع وتيرة الخروقات الحوثية شرق الدريهمي جنوب الحديدة 

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 ارتفعت وتيرة الخروقات والإنتهاكات المتواصلة للمليشيات في الحديدة بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

Advertisements ويأتي هذا في ظل صمت وتجاهل أممي تجاه التصعيد اليومي لمليشيات الحوثي. حيث عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار صباح اليوم الأربعاء على مواقع القوات شرق الدريهمي بالقذائف والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة الخفيفة. Advertisements Advertisements

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