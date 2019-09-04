عمران.. قبائل سفيان تتداعى إلى صنعاء بعد مقتل الشعملي

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر محلية وجود تحركات كبيرة تقوم بها قيادات حوثية لاحتواء تداعيات اغتيال الشيخ القبلي البارز والموالي لها أحمد الشعملي، في العاصمة صنعاء (الأحد).



وذكرت المصادر، أن قبائل سفيان بمحافظة عمران، تحتشد إلى العاصمة صنعاء للبحث عن الجناة المتورطين باغتيال شيخها الشعملي الذي أودعت ميليشيات الحوثي جثته في أحد مشافي صنعاء.

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ولفتت إلى أن تحركات عالية المستوى للقيادات الحوثية تبذل لتخفيف حدة الغضب لدى قبائل سفيان التي هددت بالانتقام، ووجهت أصابع الاتهام لأحد الأجنحة الحوثية بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وأكدت المصادر أن قيادات الميليشيات تواجه مأزقاً في استمرار السيطرة على الصراع المحتدم، الذي يعصف بأجنحتها على خلفية تقاسم النفوذ والثروة في مناطق سيطرتها.

واتهمت مصادر مطلعة وقوف جهاز الاستخبارات الجديد للحوثي الذي يديره عبدالكريم الخيواني – أحد المقربين لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي – بالوقوف وراء عملية اغتيال الشيخ أحمد الشعملي أحد مشايخ حرف سفيان في احد مطاعم صنعاء.

وأشارت إلى أن الشيخ القبلي العشملي يعد من المنافسين لجناح الصقور (قيادات الأسرة الحوثية القادمة من صعدة) على المناصب والمراكز القيادية.

يشار إلى أن المليشيا قامت، خلال الأيام الماضية بتصفية عدد من قادتها المنتمين إلى محافظة عمران.