- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت مصادر محلية وجود تحركات كبيرة تقوم بها قيادات حوثية لاحتواء تداعيات اغتيال الشيخ القبلي البارز والموالي لها أحمد الشعملي، في العاصمة صنعاء (الأحد).
وذكرت المصادر، أن قبائل سفيان بمحافظة عمران، تحتشد إلى العاصمة صنعاء للبحث عن الجناة المتورطين باغتيال شيخها الشعملي الذي أودعت ميليشيات الحوثي جثته في أحد مشافي صنعاء.
ولفتت إلى أن تحركات عالية المستوى للقيادات الحوثية تبذل لتخفيف حدة الغضب لدى قبائل سفيان التي هددت بالانتقام، ووجهت أصابع الاتهام لأحد الأجنحة الحوثية بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وأكدت المصادر أن قيادات الميليشيات تواجه مأزقاً في استمرار السيطرة على الصراع المحتدم، الذي يعصف بأجنحتها على خلفية تقاسم النفوذ والثروة في مناطق سيطرتها.
واتهمت مصادر مطلعة وقوف جهاز الاستخبارات الجديد للحوثي الذي يديره عبدالكريم الخيواني – أحد المقربين لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي – بالوقوف وراء عملية اغتيال الشيخ أحمد الشعملي أحد مشايخ حرف سفيان في احد مطاعم صنعاء.
وأشارت إلى أن الشيخ القبلي العشملي يعد من المنافسين لجناح الصقور (قيادات الأسرة الحوثية القادمة من صعدة) على المناصب والمراكز القيادية.
يشار إلى أن المليشيا قامت، خلال الأيام الماضية بتصفية عدد من قادتها المنتمين إلى محافظة عمران.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر عمران.. قبائل سفيان تتداعى إلى صنعاء بعد مقتل الشعملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.