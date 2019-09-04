تقدم كبير لقوات الجيش في باقم شمالي محافظة صعدة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
استعادت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، عددا من المواقع والتباب في باقم شرق محافظة صعدة ، بعد هجوم مباغت على مواقع تمترس عناصر مليشيا الانقلاب الحوثي.
وقال قائد محور ازال العميد كنعان الأحصب للوكالة الرسمية إن ابطال الجيش الوطني مسنوديين بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية قاموا بعملية مضادة ومباغته على مواقع عناصر المليشيا، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر".
وأكد الأحصب "ان العملية اسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر المليشيا وفرار من تبقى منهم واغتنام الجيش الوطني اسلحة خفيفة ومتوسطة".. لافتا إلى ان المعارك مستمرة ضد مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة ايرانياً حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التي دمرت الوطن شعباً وانساناً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.