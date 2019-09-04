الجيش يدمر دبابة وآليات عسكرية للمليشيا في حرض حجة 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
حجة - الخليج 365
استهدفت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الأربعاء،عددا من الآليات العسكرية الثقلية تتبع مليشيا الحوثي في مدينة حرض شمال محافظة حجة.
ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش، استهدفت دبابة وطقمين عسكريين على متنهما عناصر حوثية، بصواريخ موجهة ما أسفر عن مقتلهم وإعطاب آلياتهم الحربية.
وتأتي العملية النوعية بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت دبابة أخرى في محيط المدينة.
وتدور معارك عنيفة بين قوات المنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء الركن يحيى صلاح، ومليشيا الحوثي، على تخوم مدينة حرض، منذ نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير قرى عديدة محيطة بالمدينة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين فضلا عن أسر خمسة وعشرين عنصراً.
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