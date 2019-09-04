الحوثية تكثف عمليات القصف على مواقع "المشتركة" شرق مدينة الصالح بالحديدة 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

كثفت المليشيات من عمليات القصف والاستهداف الذي تشنه على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

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ويأتي هذا بعد مضي تسعة أشهر على بدء الهدنة الأممية الهشّة والتوقيع على اتفاقية استوكهولم التي تتضمن وقف اطلاق النار والعمليات العسكرية بالحديدة.

ولم تتوقف مليشيات الحوثي عن تصعيدها اليومي وخروقاتها السافرة للهدنة الأممية في سعي منها لإنهاء عملية السلام التي تتبناها الأمم المتحدة في الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف.

وأردفت المصادر عن تعرض المواقع للإستهداف من قبل المليشيات بالأسلح الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف وعنيف حتى اللحظة