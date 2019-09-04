عاجل.. بدء مفاوضات غير مباشرة بين الانتقالي والحكومة في جدة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ عدن

قالت مصادر مطلعة إن مفاوضات غير مباشرة بدأت، قبل قليل في جدة، بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي.



وذكرت المصادر أن المفاوضات بين الطرفين بدأت فعلا قبل قليل عبر وسيط من المملكة.

وكان وفد الانتقالي وصل، أمس الثلاثاء، إلى جدة تلبية لدعة المملكة إلى اجتماع في جدة.

وتحاول أطراف في الحكومة الشرعية إفشال المفاوضات بين الحكومة والانتقالي.