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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ حجة
قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، بقصف مدفعي وجوي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش ومقاتلات التحالف شنت قصف مدفعيا وجويا على مواقع وتجمعات للمليشيا في محيط مدينة حرض بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير دبابتين وعدد من الآليات.
وأضافت المصادر أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
وحققت قوات الجيش، أمس، تقدما كبير في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
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كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. سقوط قتلى حوثيين وتدمير دبابتين وآليات بقصف جوي ومدفعي في حرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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