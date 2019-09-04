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حجة.. سقوط قتلى حوثيين وتدمير دبابتين وآليات بقصف جوي ومدفعي في حرض

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اليمن العربي ـ حجة 0 تبليغ

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حجة.. سقوط قتلى حوثيين وتدمير دبابتين وآليات بقصف جوي ومدفعي في حرض

كتب

الخليج 365 ـ حجة

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، بقصف مدفعي وجوي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

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وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش ومقاتلات التحالف شنت قصف مدفعيا وجويا على مواقع وتجمعات للمليشيا في محيط مدينة حرض بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير دبابتين وعدد من الآليات.

وأضافت المصادر أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وحققت قوات الجيش، أمس، تقدما كبير في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية .

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