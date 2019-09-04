ذمار.. مليشيات الحوثي تفرض رقابة مشددة على جرحى سجن كلية المجتمع

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، رقابة مكثفة على الجرحى الذين سقطوا في غارة الطيران على كلية المجتمع شمال محافظة ذمار وسط اليمن.

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ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر طبية بمستشفى ذمار العام، أن مليشيات الحوثي منعت أهالي الجرحى من زيارة أبنائهم في مستشفى ذمار العام.

وذكرت المصادر، أن المليشيات تسعى لإعادة السجناء إلى سجونها السرية بعد تماثلهم للشفاء.

ولفتت إلى أن بعض الجرحى كانوا من السجناء المختطفين منذ أكثر من 3 سنوات ولم يعرف أهاليهم عنهم شيئاً إلا بعد الاستهداف.