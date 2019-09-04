حجة.. استمرار المعارك في محيط حرض وقتلى وأسرى المليشيا بالعشرات

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

أكدت مصادر ميدانية استمرار المواجهات العنيفة بمديرية حرض في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، بين قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف، وبين مليشيا الحوثي.

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وأضافت المصادر أن المواجهات الدائرة منذ مساء أمس، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى وقع عدد كبير منهم في الأسر.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي والمدفعي المستمر، أسفر أيضا عن تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وقالت المصادر إن الجيش استعاد أسلحة ومناظر ليلية تركتها المليشيا في المناطق التي فرت منها.

وتسعى قوات الشرعية إلى استعادة السيطرة على كامل مديرية ومدينة حرض في المحافظة.