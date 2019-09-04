عاجل وزير الداخلية لن نحاور الانتقالي الجنوبي وسنعود عدن بالحرب أو السلم فيديو

قال وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، انه لن يكون هناك أي حوار مع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وأضاف في تصريحات صحفية: لن يتم الجلوس مع المجلس الإنتقالي الجنوبي على طاولة حوار واحدة، لأنه أداة بيد الامارات.

وتابع: إذا ما كان هناك من حوار فسيكون مع دولة الإمارات كونها صاحبة الأدوات العسكرية، مشيراً إلى أنها الطرف الأساسي في النزاع وتقدم خدمة مجانية للحوثيين.

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وقال الميسري: سنعود إلى عدن بالحرب أو بالسلم ولن نتركها لمشروع التفتيت.

وأكد الميسري في رسالة صوتية أن الدولة لن تترك المحافظات الجنوبية، لمشاريع ماسماها "القرية" ـ في إشارة إلى "يافع والضالع وردفان ـ مؤكداً سير حكومته في تثبيت سلطات الدولة في المحافظات المحررة والانطلاق لاستكمال تحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتأتي تصريحات الميسري بالتزامن مع الحديث عن وصول ممثلين عن الحكومة والانتقالي الجنوبي إلى مدينة جدة لإنهاء الأزمة في عدن بدعوة من السعودية.