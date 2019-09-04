الدفاع المدني السعودي يستنكر قيام شخص بإنقاذ جيرانه بعد احتراق مركبة

استنكر الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في بيان له عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، قيام أحد الأشخاص في حي السويدي بالرياض، بدفع سيارة جاره بمركبته بعد اندلاع حريق بها، في محاولة منه لإنقاذ جيرانه من نتائج الحادثة.

وأوضح أنه ”رغم المبادرة التي قام بها الشاب وشجاعته، إلا أن تصرفه كان خاطئًا وتسبب بأضرار لسيارات أخرى“.

Advertisements

وقال الدفاع المدني بشأن الواقعة، التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو، إن ”تصرف الشاب الذي ظهر في المقطع وهو يبعد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات، في الوقت الذي كان قد أبلغ صاحب المركبة المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، كان تصرفًا خطيرًا، رغم ظن البعض أنه آمن وصحيح، خاصة أنه لا يوجد محتجزون بالموقع، كما أن التصرف قد يتسبب بانتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير، ما يؤدي إلى مزيد من الخسائر المادية، وهو ما حدث فعلًا في هذا الحادث، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل وتضررتا بعد دفع المركبة في موقع قريب منهما“.ولفت إلى أن بيانه جاء ”كي لا تصبح مبادرة الشاب أمرًا متبعًا في مثل هذه الحوادث، كون طريقته قد تشكل خطرًا كبيرًا، ونتائج لا تحمد عقباها“، مشددًا على أنه يقوم بإبلاغ المتصلين بالتصرف الصحيح في حالة الحوادث، ريثما يصل رجال الدفاع المدني.

وكان الشاب السعودي، الذي ظهر في المقطع المتداول وهو يدفع سيارة جاره المحترقة، قد لقي إشادة واسعة بسبب ”بطولته“، وفق ناشطين، ما دفع رجلي أعمال للتبرع بإصلاح سيارته وإهدائه سيارة جديدة، بعد أن احترقت سيارته إثر مبادرته بإنقاذ جيرانه من المركبة المحترقة.