الاكثر مشاهدة - ورد للتو : حزب الاصلاح يفاجئ الجميع ويعلن موقفه بكل وضوح من دعوة المخلافي للجنود المرابطين في الحدود بالعودة الى محافظاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : حزب الاصلاح يفاجئ الجميع ويعلن موقفه بكل وضوح من دعوة المخلافي للجنود المرابطين في الحدود بالعودة الى محافظاتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مسئول في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، أن الحزب ضمن إطار الشرعية يقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني.

وبحسب الموقع الرسمي لحزب الإصلاح، عبر المصدر في تصريخ خاص عن استنكاره لأي إساءة للمملكة ودورها في اليمن، من أي شخص أو أي جهة كانت، معبراً عن التقدير الكبير للأشقاء في السعودية في دعمهم للسلطة الشرعية في معركة تحرير تعز من المليشيات الحوثية الانقلابية.

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وقال المصدر: “كما اننا نرفض رفضا قاطعا أي عمل عسكري من خارج سلطة الدولة التي نعدها المسؤول الحصري عن كامل المهام العسكرية”.

واعتبر أن أي تحشيد لعمل عسكري خارج الجهاز الرسمي للقوات المسلحة يُعد عملا مليشياوياً مرفوضا أيا كان من يدعو له، وإن كان الشيخ حمود سعيد الذي لا يعبر عن الإصلاح ولا يمثله في ما يصدر منه.

ومع ما سبق له من دور في مقاومة المليشات إلا أن دعوته الأخيرة تتناقض مع مواقفه السابقة مما أوجب علينا التحذير من هذا العمل ورفضه.