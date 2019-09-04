الاكثر مشاهدة - عــاجل : وكالة رويترز تكشف حقيقة ما يحدث الان في مدينة جدة بن الشرعية ووفد الانتقالي (تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة الأخبار الدولية رويترز، أن مسؤولو الحكومة اليمنية بدأو في جدة محادثات غير مباشرة مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وكانت وفد الانتقالي وصل أمس الثلاثاء، إلى جدة، فيما كشفت مصادر عن وصول وفد الحكومة اليوم.
وكان وزير الداخلية اليمنية نفى أن يكون هناك حواراً مع الإنتقالي الجنوبي، بل سيكون حوار مع الإمارات.
ويأتي هذا الحوار تلبية لدعوة السعودية، بهدف وقف التصعيد في جنوب اليمن، بعد سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة بدعم إماراتي، وطرد الحكومة الشرعية من عدن.
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