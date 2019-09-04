الاكثر مشاهدة - عــاجل : الامارات تفاجئ الجميع باعلان جديد بعد يوم من وصول وفد الانتقالي الى جده ..شاهد ماورد فيه

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عدن - ياسمين التهامي - عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، د. أنور قرقاش عن تفائله بإنجاح حوار جدة، المزمع عقده بين الحكومة الشرعية اليمنية، وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي”. Advertisements وأضاف قرقاش بأنه يجب توحيد الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي قائلاً: “وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية”. واختتم قرقاش تغريدته بالشكر للسعودية، “الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار”.

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