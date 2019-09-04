الاكثر مشاهدة - يشبه اتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين : صحيفة سعودية تعلن عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي الجنوبي..!

شكرا لقرائتكم خبر عن يشبه اتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين : صحيفة سعودية تعلن عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي الجنوبي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في الحكومية اليمنية أن هناك تفاؤلاً كبيراً بأن تشهد الأيام المقبلة توجهاً نحو إنهاء التوتر المسلح في عدن وأبين وشبوة مع قوات «الانتقالي» الجنوبي.



وكشفت المصادرلـ«الشرق الأوسط»، التي فضلت عدم ذكرها لعدم تخويلها بالتصريح لوسائل الإعلام، عن وجود نقاشات مستمرة بين الحكومة والتحالف الداعم للشرعية، في سياق المساعي الرامية إلى بدء الحوار المرتقب في مدينة جدة، بين ممثلين عن الحكومة و«الانتقالي»، لطي صفحة النزاع وتوحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي.

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وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول سياسية، يتم من خلالها التوافق على إنهاء الصراع وفق خطة متكاملة، برعاية من تحالف دعم الشرعية، وبما يضمن عودة النشاط الحكومي، وخفض التصعيد بين «الشرعية» و«الانتقالي».

وسبق أن دعت السعودية إلى التهدئة، ووجهت الدعوة للحكومة الشرعية وقيادات «الانتقالي» للحوار في مدينة جدة، ووقف إطلاق النار، غير أن استمرار التوتر والمواجهات طيلة الشهر الماضي حال دون أي لقاء بين الطرفين، في ظل تمسك الحكومة برفض أي حوار مع «الانتقالي» قبل عودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن وأبين، وتسليم المعسكرات والمقرات الحكومية.

من جانب آخر، حذر سياسيون يمنيون من اتفاق جديد بين الحكومة الشرعية والانفصاليين قد يشرعن لفوضى قادمة، على غرار اتفاق السلم والشراكة الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، بين الحكومة والحوثيين، عقب انقلابهم في 2014.