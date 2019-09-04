مواطنون يشكون من تفاقم أزمة المياة في أحياء العاصمة صنعاء

شكا مواطنون من أزمة خانقة في مياه الشرب، ومن صعوبة الحصول عليها، في العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية.



وقالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت" أن غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء، يعانون من أزمة خانقة في المياه، ومن صعوبة الحصول على مياه الشرب والاستخدام المنزلي، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار "وايتات" المياه مما جعل غالبية المواطنين عاجزين عن شرائها .



وخلال الفترة الماضية توسعت أزمة المياه لتشمل مناطق واسعة في العاصمة صنعاء، وأصبح غالبية المواطنين يعانون من شح المياه، وصعوبة الحصول عليها، بعد أن عمدت الميليشيات الحوثية إلى إيقاف مشروع المياه، في مناطق واسعة بصنعاء.



وفي سياق متصل، تشهد أسعار وايتات مياه الشرب والاستخدام المنزلي، ارتفاعا غير مسبوق، ما جعل غالبية المواطنين عاجزين عن شرائها، نظراً للظروف القاسية التي يعيشها المواطنون في العاصمة صنعاء.



يذكر أن أزمة المياه تعصف بالمواطنين منذ فترة طويلة خصوصاً مع انقطاع مشروع المياه منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشة، وانعدام فرص العمل الأمر الذي أدى تفاقم معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الحوثيين.

