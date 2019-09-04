الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الماء عن أهالي حي المنظر

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

ناشدت مديرية الحوك بمدينة الحديدة الثلاثاء التحالف العربي والمنظمات الدولية والمحلية لإنقاذ أهالي حي منظر من الموت عطشا بسبب منع مليشيات الحوثي الإرهابية المياه عن الحي.



وقالت مديرية الحوك في بلاغ صحفي، إن المليشيا الحوثية تمارس عقابا جماعيا لسكان حي منظر المحرر بمنعها تدفق مياه الشرب عبر خط التغذية الرئيسي للمياه من داخل مدينة الحديدة.

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ولفت البلاغ إلى أن السلطة المحلية بالمديرية عملت على تغطية احتياجات الحي من المياه بالتنسيق مع الألوية العسكرية بجبهة الساحل الغربي إلا أن تزايد أعداد المواطنين العائدين إلى منازلهم أدى إلى تفاقم المشكلة وتحويلها إلى مأساة إنسانية حقيقية تهدد حياة المواطنين.

وأكد بلاغ "الحوك" غياب المنظمات الدولية عن أي دور تجاه ما يعانيه سكان حي منظر. داعيا إلى قيامها بواجباتها الإنسانية في إغاثة أهالي الحي خاصة مع إصرار مليشيات الحوثي الإرهابية على استخدام المياه كسلاح ضد المواطنين.

ويواجه المدنيون في الأحياء المحررة من مدينة الحديدة بينها حي منظر انتقاما حوثيا يوميا ما بين قصف وحصار في مياه الشرب وغيرها.

يشار إلى أن حي "منظر" أحد أحياء مدينة الحديدة المقسمة على ثلاث مديريات بينها الحوكِ.