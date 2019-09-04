قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في منبه بصعدة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقال مصدر محلي إن تحركات للمليشيا في منطقة منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
وكان الطيران الحربي التابع للتحالف قد قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية رازح الحدودية.
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