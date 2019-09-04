قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في منبه بصعدة

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

Advertisements وقال مصدر محلي إن تحركات للمليشيا في منطقة منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. وكان الطيران الحربي التابع للتحالف قد قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية رازح الحدودية. Advertisements Advertisements

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