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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
ندد القوى جنوبيو اليمن بالحملات الإعلامية الإخوانية والقطرية ضد دولة الإمارات الشقيقة، واعتزموا إحياءً ذكرى "غدر 4 سبتمبر" حيث شهد تعرض قوات التحالف العربي والقوات الإماراتية لقصف صاروخي في مأرب في 2015.
ويعبر أبناء الجنوب عن موقفهم الداعم لدولة الإمارات في الحرب على الإرهاب، والتنديد بالمواقف المناهضة لجهود التحالف العربي في محاربة المد الإيراني والتنظيمات الإرهابية.
وفي هذا الصدد ستقام الفعالية خاصةً في مدينتي عدن والمكلا غداً الخميس، "تأكيد لتمسك اليمنيين في الجنوب بالإمارات حليفاً استراتيجياً في محاربة الإرهاب، والمد الإيراني.
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كانت هذه تفاصيل خبر جنوبيو اليمن يجددون وفاءهم للإمارات عبر تظاهرات سلمية ترفض الإساءة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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