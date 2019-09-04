صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أيلول 04، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة "آل علي" بمديرية رازح تعرضت لقصف جوي عنيف. ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. Advertisements Advertisements

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