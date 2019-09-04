مجهولون يفجرون معسكر محور المنطقة الوسطى في لودر بأبين

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - أبين استهدفت عملية ارهابية مبنى قوات الحزام الامني في معسكر محور المنطقة الوسطى بمديرية لودر وسط محافظة أبين.

وأفادت مصادر مطلعة أن انفجارا هز جبل عكد بالودر ومحيط المنطقة، مضيفة أن المسلحين قاموا بتفجير مقر الحزام بمنطقة عكد. هذا وقد قامت قوات الحزام الامني باخلاء المقر قبل اكثر من اسبوع عقب الاحداث التي شهدتها محافظة أبين مؤخرا.

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