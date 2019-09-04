- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - أبين
استهدفت عملية ارهابية مبنى قوات الحزام الامني في معسكر محور المنطقة الوسطى بمديرية لودر وسط محافظة أبين.
وأفادت مصادر مطلعة أن انفجارا هز جبل عكد بالودر ومحيط المنطقة، مضيفة أن المسلحين قاموا بتفجير مقر الحزام بمنطقة عكد.
هذا وقد قامت قوات الحزام الامني باخلاء المقر قبل اكثر من اسبوع عقب الاحداث التي شهدتها محافظة أبين مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يفجرون معسكر محور المنطقة الوسطى في لودر بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.