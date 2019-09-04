عـــــــــاجل: وكالة الأنباء السعودية تنشر الآن خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ الباحة ومكة المكرمة. كما توقع التقرير اليومي سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، الجوف)، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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