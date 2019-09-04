عاجـل: قوات الجيش اليمني"قوات الرئيس هادي" في الجنوب تتعرض لقصف صاروخي من سفن حربية من البحر.. تدخل طارئ الآن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استهدفت سفن حربية، مساء الثلاثاء، بعدة صواريخ مواقع عسكرية تابعة لحكومة هادي في محافظة ابين.

وقالت مصادر محلية لوكالة عدن الإخبارية ان سفينة حربية بالقرب من سواحل شقرة أطلقت عدة صواريخ على مواقع قوات هادي في قرن الكلاسي مدخل مدينة زنجبار. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

وكانت مصادر محلية أعلنت سيطرة قوات الاصلاح على معسكر للحزام الأمني بمنطقة قرن الكلاسي قرب مدينة زنجبار عاصمة أبين.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر محلية عن فرار المحافظ أبوبكر حسين سالم، ومدير الأمن العميد علي الذيب الكازمي، إلى مدينة عتق، حيث التقيا محافظ_شبوة محمد صالح بن عديو، ليتحركا بعد ذلك إلى السعودية بعد حصولهما على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط لتصفيتهما .

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