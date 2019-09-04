قائد مقاومة حجر : المليشيا الحوثية تشن هجمات ويتم التصدي لها وتكبيدها خسائر

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عدن - ياسمين التهامي - 8577357تمكنت المقاومه الشعبية في حجر السفلى بالضالع من صد زحف وهجوم واسع للمليشيات الحوثيه في حبيل الفرخ وحبيل طران غرب باجه وكذلك في مناطق الريبي وحبيل الضبه . Advertisements حيث شنت المليشيات الحوثيه هجوم وصف بالعنيف على مواقع المقاومه مستخدمين جميع انواع الاسلحه الثقيله والمتوسطه والخفيفه واستمرت لساعات وتكبدت المليشيات خسائر فادحه في الارواح مابين قتيل وجريح واجبروالمتبقيين على الفرار حاملين جثث قتلاهم وجرحاهم . من جانبه قال قائدالمقاومة الشعبية بمنطقة حجر خالد مسعد بان المليشيات تقوم بشن هجمات متكررة وعنيفة على منطقة حجر وخصوصا خلال اليومين الماضين وان المواجهات كانت من المسافة صفر مع المليشيات الحوثية وقدتم نصب عده كمائن لعناصرالمليشيات واستداراجهم لعده مواقع والانقضاض والإجهاز عليهم وتحول المعركة من الدفاع للهجوم. كما شهدت جبهة الزبيريات سليم مواجهات متقطعة وقدمدفعية القوات المشتركة بشن هجمات بمدافع الهاون على تجمعات وآليات المليشيات الحوثية بمناطق سليم والفاخرغرب قعطبه محققه أهدافها بدقة وإسكات مصادر نيران المليشيات8577357

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