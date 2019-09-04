السفير احمد علي عبد الله صالح يباغت الجميع ويوجه للرئيس هادي ضربة قاتلة أقوى من كل الضربات الاماراتية ( لن تصدق ماذا فعل )

ذكرت مصادر مقربة من السفير اليمني السابق احمد علي عبد الله صالح ايد ان يكون الشيخ سلطان البركاني رئيسا للجمهورية بديلا عن هادي.

وقال المصدر ان السفير ايد هذا التوجه وقال ان شرعية البركاني اقوى من شرعية هادي الذي لم يصبح رئيسا الا بالتزكية واالتوافق ولم يكن له اي منافس حتى يمكن ان نقول انه فاز في الانتخابات ينما البركاني حصل على الاصوات من خلال انتخبات حقيقية كان له فيها منافسين في دائرته وبالتالي فهو يمثل الشعب اكثر من الرئيس هادي الذي لم يقدم اي شيء لليمن او لليمنيين منذ توليه السلطة.

وكانت مصادر قيادية مؤتمرية قد اشارت الى ان الشيخ سلطان البركاني وصف الرئيس هادي بانه هزيل وضعيف الشخصية وان هناك من يسيره ويصدر القرارت نيابة عنه.

وكشفت تلك المصادر التي رفضت الافصاح عن اسمها ان البركاني يطالب بالبحث عن البديل القوي الذي يستطيع السيطرة على الامور لقيادة هذه المرحلة الصعبة.

Advertisements

وجاء حديث البركاني بعد قيام الرئيس عبد ربه منصور هادي باستبعاد الشيخ سلطان البركان من لجنة ادارة الازمة التي شكلها على اثر سيطرت المجلس الانتقالي على عدن

وأشار المصدر الى ان صاحب القرار في الرئاسة اليمنية اعتبر البركاني متعاطف مع الامارات لانه لم يطالب باخراج الامارات من اليمن متناسيا ان صاحب القرار هو مجلس النواب وهو من يحق له اتخاذ القرار

وقال المصدر ان اللجنة برئاسة علي محسن الاحمر توجهت قبل قليل الى جدة للالتقاء بالجانب السعودي في مشاورات نهائية لبلورة الاتفاق النهائي مع الامارات والمجلس الانتقالي بصفقة جديدة .