الاكثر مشاهدة - الأمير ‘‘سعود الفيصل’’ وزير الخارجية السعودي يبكي بحرقة كالطفل المقهور (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​ ​ شف سعود الشواف أحد الأصدقاء المقربين من الأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق عن سر بكاء الأمير السعودي بسبب موظف خلال تواجده في موسكو. شف سعود الشواف أحد الأصدقاء المقربين من الأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق عن سر بكاء الأمير السعودي بسبب موظف خلال تواجده في موسكو. وقال الشواف في الفيلم الوثائقي "سعود" المذاع عبر شاشة "إم بي سي" في الدقيقة 1:05 من الفيديو إن الأمير سعود كان يهتم بموظفيه ويعاملهم بطريقة طيبة، وفي يوم ما حدثت واقعة في موسكو فكان الأمير غاضبا من موظف تغيب عن العمل، وعندما سأله عن السبب قال الموظف أن والدته توفيت، وهو ما دفع الأمير إلى احتضان الموظف وبكى متأثرا بالموقف.



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