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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دولة مجاورة لليمن تنفرد بمنح اليمنيين امتيازات غير مسبوقة تشمل تاشيرة مجانية واقامة "3" سنوات قابلة للتجديد وراتب شهري لكل فرد ( تفاصيل)

كشفت مصادر دبلوماسية يمنية مطلعة في تصريحات لـ " اليمني اليوم " عن اصدار رئيس الوزراء الإثيوبي " آبي أحمد علي " قرارا بإعفاء اليمنين من غرامة الاقامه ورسوم الفيزه ومنحهم إقامه ثلاث سنوات قابله للتجديد وراتب شهريا مبلغ وقدره ١٠٠ دولار للفرد. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : وكالة الانباء السعودية تنشر الان خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية • بعد ان ظهرت في شوارع الرياض بدون عباية وبملابس متبرجة .. الفتاة السعودية مناهل العتيبي تنشر جلسة تصوير جريئة جدا وتصدم المجتمع السعودي بهذا الظهور الاباحي ..شاهد Advertisements • اخيرا ولأول مرة : تسريب كواليس اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالأمير محمد بن نايف في الطابق الرابع من القصر الملكي بمكه .. وكيف اجبره على التنحي لصالح إبنه محمد بن سلمان • حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل» ---------------------------------------- وتمثل مبادرة الرئيس الاثيوبي الاولى من نوعها التي تمنح اللاجئين اليمنيين الى اثيوبيا امتيازات غير مسبوقة . وكان الرئيس الاثيوبي قد وجه رسالة للقوي اليمنية مناشدا اياها وقف الاقتتال والجنوح للتهدئة والحوار لتسوية اي خلافات داخلية كما عرف عنه مناهضته لمحاولات الإمارات فرض هيمنتها على اليمن ودول القرن الافريقي وسبق له توجيه انتقادات حادة للنظام الإماراتي الحاكم .

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