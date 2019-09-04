ذكرى غدر4 سبتمبر.. تظاهرات في جنوب اليمن وفاءً ودعماً للإمارات

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

دعت القوى السياسية في جنوب اليمن إلى تظاهرات حاشدة أطلقت عليها "تظاهرات الوفاء للإمارات"، للتنديد بالحملات الإعلامية الإخوانية والقطرية ضد أبوظبي، وإحياءً لذكرى "غدر 4 سبتمبر" الذي شهد تعرض قوات التحالف العربي والقوات الإماراتية لقصف صاروخي في مأرب في 2015.



Advertisements

وقالت مصادر يمنية جنوبية وفقاً لـ24 إن "شعب الجنوب سيعبر عن موقفه الداعم لدولة الإمارات في الحرب على الإرهاب، والتنديد بالمواقف المناهضة لجهود التحالف العربي في محاربة المد الإيراني والتنظيمات الإرهابية، وبالتطاول على الإمارات من قبل إخوان اليمن، ومرتزقة قطر".

وأكدت أن التظاهرة التي ستقام خاصةً في مدينتي عدن والمكلا غداً الخميس، "تأكيد لتمسك اليمنيين في الجنوب بالإمارات حليفاً استراتيجياً في محاربة الإرهاب، والمد الإيراني، وتشديد على العلاقة التاريخية التي تربط عدن بأبوظبي، منذ عهد حكيم العرب الراحل زايد بن سلطان، طيب الله ثراه".

ودعا المصدر أبناء الجنوب في الداخل والخارج إلى الخروج في هذه التظاهرات تنديداً بحملة التطاول على الإمارات، وإدانةً للإرهاب الذي تحاول جماعة الإخوان تصديره إلى عدن.