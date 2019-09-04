توعد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بالتعامل بقوة وحزم ضد أي أشخاص أو جماعات تحاول إثارة الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار وسكينة المواطنين بحضرموت.



واكد في كلمة له بالطابور الصباحي لرجال الأمن امس الاثنين، على قدرة الأجهزة الأمنية على الحفاظ على الأمن الداخلي لمدينة المكلا ومدن الساحل كافة، وأن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار حضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يتوعد باستخدام القوة والحزم ضد كل من يحاول العبث بأمن حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.