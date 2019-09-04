سكان بلدة الحوك بالحديدة يناشدون التحالف لانقاذهم من الموت عطشا بسبب الحوثيين

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-الحديدة
ناشد سكان بلدة الحوك بمحافظة الحديدة التحالف العربي والحكومة الى انقاذهم من الموت عطشا بعد منع مليشيا ايران الحوثية عنهم المياه.
وقال السكان إن الميليشيات تمارس عقاباً جماعياً بحق سكان حي منظر المحرر بمنعها تدفق مياه الشرب عبر خط التغذية الرئيسي للمياه من داخل الحديدة.
وعملت السلطة المحلية بالمديرية على تغطية احتياجات الحي من المياه بالتنسيق مع الألوية العسكرية بجبهة الساحل الغربي، إلا أن تزايد أعداد المواطنين العائدين إلى منازلهم أدى إلى تفاقم المشكلة وتحويلها إلى مأساة إنسانية حقيقية تهدد حياة المواطنين، وفق البلاغ.
وأكدت المديرية غياب المنظمات الدولية عن أي دور تجاه ما يعانيه سكان حي منظر، داعية إلى قيامها بواجباتها الإنسانية في إغاثة أهالي الحي، خاصة مع إصرار ميليشيات الحوثي على استخدام المياه كسلاح ضد المواطنين.
ويواجه المدنيون في الأحياء المحررة من مدينة الحديدة، بينها حي منظر، انتقاماً حوثياً يومياً ما بين قصف وحصار في مياه الشرب وغيرها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.