مدير مركز عدن للأبحاث: 4 سبتمبر كشفت التنسيق بين الإخوان وقطر في اليمن

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

أحمد صالح

كتب Advertisements أماني عزام

قال السياسي اليمني أحمد صالح، مدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن، إن العملية الغادرة في الرابع من سبتمبر ضد قوات الإمارات والسعودية والبحرين في مأرب شكلت أول إشارة للدور القطري المعادي للتحالف وأهدافه المعلنة في اليمن.



وأوضح "صالح" في تصريح خاص، أن تلك العملية الغادرة أكدت التوافق والتنسيق الكلي بين جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ودولة قطر وأظهرت حجم الأحقاد التي يكنونها لدول التحالف العربي.

وأضاف'" تحل هذه الذكرى هذا العام في ظل ظروف غاية في التعقيد والتحديات حيث أن جماعة الإخوان المسلمين اخترقت الدولة اليمنية خصوصا في الجانب العسكري وضمت كل أتباعها لما يسمى بالجيش الوطني بما فيهم قيادات مطلوبة دوليا في قضايا إرهابية وتحشد بهم في المناطق المحررة في الجنوب بعد رفضها مواجهة الحوثي أو التقدم في الجبهات الشمالية تجاه صنعاء وكانت تتعذر بنقص السلاح والذخائر وفي ليلة واحدة ظهرت كل الأسلحة والمعدات التي تم تخزينها في أربع سنوات ظهرت في شبوة وأبين".