المجتمع الدولي يدين مجزرة السعودية بحق الأسرى في ذمار وسط اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ادانات

اثارت جريمة قصف طيران تحالف العدوان السعودي على سجن الاسرى في ذمار ، تنديداً واسعا من قبل الامم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، لا سيما وانه سبق للصليب الأحمر أن زار المعتقل في وقت سابق وفق مصادر حقوقية، وتصنف هذه الجريمة ضمن “جرائم حرب”.

حيث أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من استهدف سجن الكلية. وقال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “يثير قلقنا المعلومات الواردة عن حدوث انفجار في سجن بمحافظة ذمار”. وأضاف كاربوني “هو مركز احتجاز كنا نقوم بزيارته في ‎اليمن بشكل منتظم”.

وطالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق في هجوم تحالف العدوان على مركز الاحتجاز في ذمار وبشكل مستقل.

وقالت العفو الدولية في بيان :” في واحدة من أكثر الهجمات المروعة هذا العام، دمرت غارة جوية شنتها “قوات التحالف” مركز احتجاز في ذمار في اليمن وبشكل كامل.”

وأضافت شن التحالف سبع غارات مباشرة على المركز رغم معرفة طيرانه والجهات الدولية بموقع المركز وضمه للأسرى التابعين له.

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بدوره، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قصف التحالف السعودي سجناً للأسرى في محافظة ذمار وسط اليمن، بـ “المأساة”، داعياً التحالف إلى إجراء تحقيق.

وقال غريفيث، في بيان مشترك له مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، نشره على موقعه، “حدث اليوم هو مأساة. التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق. نحن في حاجة إلى وقفها. اليمنيون يستحقون مستقبلاً سلمياً”.

وجدد المبعوث الأممي التأكيد أن الطريقة الوحيدة لإنهاء القتل والبؤس في اليمن هي إنهاء النزاع.

وعبر غريفيث عن “أمله أن يبدأ التحالف في التحقيق في هذا الحادث”، مشدداً أنه “يجب أن تسود المساءلة”.

من جهتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، “هذا حادث مروع، حجم الخسائر مذهل، نبعث بأحر التعازي للأسر التي تحزن اليوم على أحبائها”.

وتابعت، “يسارع الشركاء في المجال الإنساني بالإمدادات الجراحية والطبية، إلى مستشفى ذمار العام ومستشفى معبر، وإننا نحول الإمدادات الطبية الحيوية عن استجابة الكوليرا. ليس لدينا خيار”.