مليشيات الإنقلاب تقصف مواقع القوات المشتركة في الحديدة وحيس والتحيتا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

استمر قصف وتصعيد مليشيا الحوثي الإنقلابية متذ يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2019 في مناطق مختلفة بمدينة ومحافظة الحديدة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة.



واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها السافرة للهدنة الأممية، وأطلقت قذائف مدفعيتها صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة، في الوقت الذي استهدفت ذات المواقع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما استهدفت المواقع بسلاح م.ط عيار 23، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف من مناطق تمركزها داخل المدينة.

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وفي سياق متصل شنت مليشيات الحوثي عمليات استهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وقال مصدر عسكري أن المليشيات قامت باستهداف مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة انطلاقا من تحصيناتها المتواجدة داخل المزارع الواقعة في أطراف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة .

وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت خلال عمليات الاستهداف الأسلحة من عيار 23، ثم عاودت إستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة .

وجددت مليشيات الحوثي الإرهابية ظهر اليوم نفسه قصفها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة باستخدام قذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

وقال مصدر عسكري أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف المدفعية الثقيلة صوب مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس باستخدام مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 85 و سلاح م.ط 23 .

وأضاف المصدر ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع القوات المشتركة من معدلات البيكا وسلاح 14.5 و 12.7 وغيرها من الاسلحة الرشاشة .