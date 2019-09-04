محمد سبأ يكشف عدد اللوحات الفنية التي يضمها معرض "في حب مصر واليمن".. صور

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

محمد سبأ

كتب الخليج 365 - القاهرة

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، معرض الفن التشكيلي "في حب مصر واليمن" للفنان اليمني محمد سبأ، وذلك في السابعة مساء الإثنين المقبل، ويستمر المعرض حتى 13 سبتمبر بقاعة زياد بكير من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض بحضور مجموعة من أساتذة أكاديمية الفنون وبعض القيادات من السفارة اليمنية في القاهرة، ونخبة من الأساتذة والفنانين ونجوم الدراما والغناء والموسيقى في اليمن.

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وقال الفنان محمد سبأ، إن معرض "في حب مصر واليمن" جاءت تسميته عرفانا وحبا ووفاء لمصر الغالية، ولشعبها الكريم، حيث يحتوي المعرض على ما يقارب من أربعين لوحة موضوعاتها تتطرق إلى لمحات من مصر واليمن، قام برسمها خلال فترة تواجده في مصر، ومنها خمس لوحات بمقاسات كبيره تقارب المتر والنصف.

وأشار "سبأ" إلى أن هناك أكثر من 20 لوحة متوسطة الحجم تقترب من المتر بالإضافة إلى عدد من اللوحات الصغيرة، حيث استخدم الفنان في أغلب اللوحات الرسم بالألوان الزيتية على قماش ومجموعة من اللوحات بالألوان المائية، كما أن هناك لوحات رسمت بالأبيض والأسود، موضحا أن موضوعات اللوحات قد تنوعت في استخدام الأساليب والموضوعات وذلك وفق اتجاهات ومدارس متعددة.

يذكر أن الفنان التشكيلي محمد سبأ باحث في التراث والثقافة الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وشارك في عدد كبير من المعارض الفنية بداخل مصر وخارجها، كما أقام عدد من المعارض الشخصية ومنها معرض "اليمن مهد الحضارة" بدار الأوبرا المصرية، ومعرض "اليمن تاريخ عربي" بمركز الهناجر للفنون، ومعرض "مقتطفات يمنية" بأكاديمية الفنون.

كما حصل على عدد من الجوائز ومنها المركز الأول في مسابقة الثقافة والفنون في مجال الفن التشكيلي، وجائزة لوتس للقصة القصيرة.