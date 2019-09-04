شطارة: لقاء جدة سيثبت المجلس الانتقالي كطرف أساسي في التسوية لليمن

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الاعلامي لطفي شطارة، إن لقاء جدة سيثبت المجلس الانتقالي كطرف أساسي في التسوية السياسية للحل النهائي في اليمن.



ونشر شطارة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “‏لقاء جدة بين الانتقالي والشرعية التي كانت ترفض اللقاء ، والذي ترعاه دول التحالف بقيادة السعودية ، ويدعمه المبعوث الدولي مارتن جريفتث سيثبت المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف أساسي وممثل للقضية الجنوبية على الأرض في التسوية السياسية للحل النهائي في اليمن”، مختتما: “شاءت الشرعية ام أبت”.

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