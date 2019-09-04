جبهة الضالع.. نكسة جديدة لمليشيا الحوثي 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-الضالع
تحولت جبهة الضالع الى نكسة شديدة لمليشيا ايران الحوثية بعد أن فقدت القدرة على التقدم في هذه الجبهة منذ عدة أشهر من المعارك الطاحنة.
وخلال اليومن الماضيين حاولت المليشيا التسلل في عدة جبهات في حجر وقعطبة غير أنها عادت بخسائر فادحة في الارواح والعتاد.
وقال المركز الاعلامي التابع لجبهة الضالع إن ضربات موجعة تتكبدها مليشيات الحوثي على أياد أبطال القوات الجنوبية المشتركة التي تلحق بالمليشيات هزائم وخسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال محاولاتهم البائسة في تحقيق انتصارات زائفة خلال محاولات التسلل والزحف عبر الشعاب والإودية التي أبت ان تدنس ترابها العبق بدمائهم النجسة ها هيا جثث واشلاء قتلاها مرمية في العراء شاهدة على الانتصارات التي تحققها القوات الجنوبية المشتركة.
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