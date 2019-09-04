الاكثر مشاهدة - عاجل : الحكومة اليمنية ترفض الحوار مع الانتقالي الجنوبي وتضع الإمارات في مأزق كبير بهذا الطلب الجريئ والمفاجئ.. والميسري يكشف مصير عدن بعد مفاوضات جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة اليمنية ترفض الحوار مع الانتقالي الجنوبي وتضع الإمارات في مأزق كبير بهذا الطلب الجريئ والمفاجئ.. والميسري يكشف مصير عدن بعد مفاوضات جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، انه لن يكون هناك أي حوار مع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وأضاف في تصريحات صحفية: لن يتم الجلوس مع المجلس الإنتقالي الجنوبي على طاولة حوار واحدة، لأنه أداة بيد الامارات.

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وتابع: إذا ما كان هناك من حوار فسيكون مع دولة الإمارات كونها صاحبة الأدوات العسكرية، مشيراً إلى أنها الطرف الأساسي في النزاع وتقدم خدمة مجانية للحوثيين.

وقال الميسري: سنعود إلى عدن بالحرب أو بالسلم ولن نتركها لمشروع التفتيت.

وتأتي تصريحات الميسري بالتزامن مع الحديث عن وصول ممثلين عن الحكومة والانتقالي الجنوبي إلى مدينة جدة لإنهاء الأزمة في عدن بدعوة من السعودية.