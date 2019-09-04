شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حزبان يمنيان يخذلان الشرعية والشعب ويقفان في صف الامارات والانفصاليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حزبان يمنيان يخذلان الشرعية والشعب ويقفان في صف الامارات والانفصاليين

في بيان وقعت عليه 10 أحزاب يمنية، أهمها المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، غاب الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري، من قائمة الأحزاب الموقعة.

وأعلن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الإثنين، تأييده لموقف الرئيس عبدربه منصور هادي، من تمرد المجلس الانتقالي، وقصف الإمارات للقوات الحكومية.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : وكالة الانباء السعودية تنشر الان خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية

• بعد ان ظهرت في شوارع الرياض بدون عباية وبملابس متبرجة .. الفتاة السعودية مناهل العتيبي تنشر جلسة تصوير جريئة جدا وتصدم المجتمع السعودي بهذا الظهور الاباحي ..شاهد

• اخيرا ولأول مرة : تسريب كواليس اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالأمير محمد بن نايف في الطابق الرابع من القصر الملكي بمكه .. وكيف اجبره على التنحي لصالح إبنه محمد بن سلمان

Advertisements

• حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل»

----------------------------------------

وأكد تحالف القوى السياسية في بيان، تأييده لموقف الحكومة الشرعية وما صدر عنها من بيانات وإجراءات تجاه تلك الأحداث وتطوراتها.

وقال البيان، إن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وقفت على الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، من قيام المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات بالتمرد على الشرعية والاستيلاء على المؤسسات الحكومية وما تلا ذلك من تطورات.

واعتبرت الأحزاب أن "أخطر ما في هذه الأحداث، قيام الطيران الإماراتي بقصف وحدات تابعة لوزارة الدفاع اليمنية"، الأمر الذي أدى إلى الانحراف عن أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية.

وأكد البيان على أهمية "وحدة كافة القوى الوطنية المناهضة للانقلاب، تحت سقف الشرعية الدستورية، نحو هدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي وتلاحم الصف الوطني".

الى ذلك قالت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس ان حزبي الاشتراكي والناصري رفضا التوقيع على البيان الصادر عن عن الاحزاب اليمنية.

واشارت المصادر ان الرفض يأتي اتساقا مع مواقف الحزبين غير الواضحة ، وغير الداعمة للشرعية في اليمن.

وكان الاشتراكي استبق بيان الاحزاب ببيان ركيك هاجم الشرعية وتجاهل ذكر حادثة القصف الاماراتي الذي طال قوات الجيش وهي على ابواب عدن .

وتخلفت جهات تنضوي في اطار الشرعية عن ادانة المجزرة الاماراتية ، فالى جانب الاشتراكي والناصري ، لم يصدر عن البرلمان اليمني اي بيان حول الواقعة.

ويتهم رئيس البرلمان سلطان البركاني بعرقلة صدور اي بيان ضد الامارات ، ما يدعم شكوك حول علاقة الرجل بابوظبي والحال نفسه ينسحب على الناصري والاشتراكي اللذان تربطهما كما يبدو علاقة جيدة مع الامارات وجمعيهم بتلك المواقف يخدمون مشروعها في الجنوب ويقفون ضمنيا مع الانفصاليين.