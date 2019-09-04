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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكالة الانباء السعودية تنشر الان خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ الباحة ومكة المكرمة. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : وكالة الانباء السعودية تنشر الان خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية • بعد ان ظهرت في شوارع الرياض بدون عباية وبملابس متبرجة .. الفتاة السعودية مناهل العتيبي تنشر جلسة تصوير جريئة جدا وتصدم المجتمع السعودي بهذا الظهور الاباحي ..شاهد Advertisements • اخيرا ولأول مرة : تسريب كواليس اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالأمير محمد بن نايف في الطابق الرابع من القصر الملكي بمكه .. وكيف اجبره على التنحي لصالح إبنه محمد بن سلمان • حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل» ---------------------------------------- كما توقع التقرير اليومي سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، الجوف)، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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