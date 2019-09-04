شكرا لبحثكم عن خبر قائد اللواء 39 مدرع يصل إلى شقرة على رأس قوة عسكرية ويدلي بتصريح هام (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل عصر يوم الثلاثاء قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي إلى مدينة شقرة الساحلية على راس قوة عسكرية . وقال مصدر عسكري لصحيفة "عدن الغد" ان قوات الجيش عززت قواتها في شقرة . وادلى الصبيحي بتصريح صحفي اكد فيه ان قوات الجيش عازمة على مواجهة الجماعات المسلحة مشددا على ان من يحاول ويفكر باختطاف الجنوب لن ينجح . Advertisements وحذر الصبيحي من التمادي باعمال المداهمات واقتحام منازل المواطنين في عدن. وشدد على ان اليمن لايمكن لاي طرف اختطافها لاشمالا ولاجنوبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد اللواء 39 مدرع يصل إلى شقرة على رأس قوة عسكرية ويدلي بتصريح هام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.