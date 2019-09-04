شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحشد بهدف السيطرة على طريق هيجة العبد بالمقاطرة وفصل تعز عن عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حيفان /جلال السويسي

أفاد اليوم الاربعاء قائد جبهة حيفان بأن تعزيزات حوثية بشكل كبير باتجاه قدس والأحكوم وكذا القبيطة وحيفان والتربة.

وأكد قائد جبهة حيفان المقدم وافي الغبس الصبيحي بأن المليشيات الحوثية تعزز مواقعها بحشد عناصرها باتجاه قدس وخط الاحكوم واستطرد حديثه بأنه يعتقد أن أقرب هدف لهذه التحركات هو السيطرة على طريق هيجة العبد بالمقاطرة ولو نارياً وكذا منطقة التربة..

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ونوه في حديثه إيضاً بأن بعض من تلك التعزيزات متجهة باتجاة منطقة القبيطة وحيفان لصرف انتباة المقاومة عن هدفهم هدفهم الأقرب وهي السيطرة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن..

واشار في حديثه بأنهم رصدوا تحركات لعناصرهم امام مواقع المقاومة بعيريم وإيضا بحيفان مؤكداً بأن أفراد المقاومة على أهبة الأستعداد للانقضاض على تلك العناصر أن حاولت الأقتراب من مواقعهم..

كما أكد الغبس بأن تجمع عناصرهم موجودة في هذا الاثناء في قدس والمصلة والأحكوم..

كما أكد القائد الصبيحي أن رجال المقاومة وقيادتها تتابع كل تحركاتهم اولا بأول بكل يقظة وأنهم على أستعداد عالي لتلقين تلك العناصر هزيمة قاسية إذا حاولت التقدم نحو مواقعهم أو فكروا بالتحرك نحو المحافظات الجنوبية...