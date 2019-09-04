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قوات الجيش تحشد في عتق في طريقها الى ابين

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يزيد بن سلمان - شبوة - حشدت قوات الجيش المئات من جنودها فجر الثلاثاء جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد واخر عسكري ان قوات عسكرية  بدات استعداداتها للانطلاق صوب ابين. 

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مصدر عسكري اكد للصحيفة صحة الخبر وقال انه تم تجهيز قوة للتقدم صوب زنجبار. 

وتتمركز قوات من الجيش على مداخل مدينة زنجبار بمنطقة قرن الكلاسي بشقرة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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