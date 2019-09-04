شكرا لبحثكم عن خبر أعضاء من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقون بعدد من أكاديميي وأكاديميات من جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقت الدكتورة سهير علي أحمد، والأستاذ لطفي شطارة، عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن بعدد من الأكاديميين والأكاديميات وممثلي كليات جامعة عدن.

وافتتحت الدكتورة سهير علي اللقاء بالحديث عن الأوضاع التي تواجه الجنوب، مؤكدة أنه كان ولايزال للأكاديميين بشكل عام والنساء منهم بشكل خاص دور بارز في تجاوز الأزمات التي تواجه المجتمع، من خلال الوقوف إلى جانب زملائهن من الرجال، مشيرة إلى أن مشاركة العنصر النسائي الأكاديمي لطالما كان علامة فارقة في الكثير من الأحداث، وهذا مانتمنى رؤيته في مليونية الوفاء للإمارات التي ستقام الخميس القادم.

وبدوره، تطرق الأستاذ لطفي شطارة في كلمة له، إلى الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه المجتمع في مواجهة الحملات التي تستهدف الجنوب أرضا وشعباً. وأكد شطارة على ضرورة وقوف الجميع صفاً واحداً أمام هذه الحملات التي لطالما تحطمت أمام عزيمة وصلابة إرادة رجال ونساء الجنوب.

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من جانبهم عبر الأكاديميون والأكاديميات عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام قيادة المجلس بشريحة الأكاديميين، مؤكدين مشاركتهم الفعالة للوقوف مع الشعب والوطن لمواجهة كل الحملات التي تستهدف الجنوب أرضا وشعباً.

حضر اللقاء الدكتورة جاكلين البطاني عضو الجمعية الوطنية.