غريفيث يؤكد دعمه لمبادرة السعودية ودعوتها لحوار جدة بين الشرعية والانتقالي حول الوضع بالجنوب

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يزيد بن سلمان - شبوة - OSE_Yemen ✔@OSE_Yemen ✔@OSE_Yemen لقاء مثمر مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في عمّان. أنا ممتن للغاية للالتزام المثمر للمملكة الأردنية الهاشمية. ناقشنا آفاق عملية السلام في #اليمن، وأكدت مجدّداً دعمي لمبادرة المملكة العربية السعودية لجنوب اليمن

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