شكرا لبحثكم عن خبر غريفيث يؤكد دعمه لمبادرة السعودية ودعوتها لحوار جدة بين الشرعية والانتقالي حول الوضع بالجنوب والان مع التفاصيل
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لقاء مثمر مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في عمّان. أنا ممتن للغاية للالتزام المثمر للمملكة الأردنية الهاشمية. ناقشنا آفاق عملية السلام في #اليمن، وأكدت مجدّداً دعمي لمبادرة المملكة العربية السعودية لجنوب اليمن
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