شكرا لبحثكم عن خبر أبين : الحزام الامني يرصد عودة لنشاط العناصر الارهابية في بعض المناطق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر رفيع في عمليات قوات الحزام الامني بابين أن بعض المديريات في المحافظة تشهد عودة لنشاط وتحركات عناصر تنظيمات القاعدة وداعش بتلك المناطق.

وأوضح المصدر أن قوات الحزام رصدت خلال الساعات الماضية تحركات مكثفة للتنظيمات الارهابية في بعض المناطق من مديريتي موديه والمحفد وكذلك بالمنطقة الوسطى حيث بدأت تلك العناصر بالتجمع استعدادا للإنتشار والقيام بهجمات ارهابية باتجاه المدن التي يسيطر عليها الحزام الامني.

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وأفاد المصدر العملياتي أن عودة حركة العناصر الارهابية جاءت بعد قيام قوات الاصلاح بالاعتداء على قوات الحزام واستهدافها وذلك بعد نجاح الحزام في تطهير تلك المناطق خلال السنوات الماضية بتضحيات جسام منه وبدعم سخي من التحالف العربي ممثلا بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار المصدر أن قوات الحزام الامني تمكنت من رصد عناصر ارهابية عادت في صفوف قوات الاصلاح حيث شاهد سكان مدينة زنجبار بعض المقاتلين المعروفين بانتماءهم بتنظيم القاعدة ضمن تلك الصفوف الغازية وعلى متن مركبات من يسمون انفسهم الجيش الوطني.

وأكد المصدر العملياتي أن الكل يعلم بأن محافظتي مأرب والبيضاء تعدان مناطق يتواجد فيها التنظيمات الارهابية ومراكز قيادة وسيطرة وتدريب، مضيفا بأنه لطالما شنت القوات الامريكية العديد من الضربات الجوية بطائرات الدرونز بالاضافة لعمليات اخرى في تلك المحافظتين منذ سنوات.

وتشهد المحافظات الجنوبية تسلل الكثير من العناصر الارهابية من محافظتي مأرب والبيضاء ضمن صفوف قوات الاصلاح وتدميرها للمنظومات الامنية في شبوة اجزاء من ابين أو من خلال نشاط الخلايا النائمة لتلك التنظيمات بعد معارك تحرير عدن ولحج وبعض مدن ابين.