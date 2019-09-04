الوكيل عبدون يعلن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى محافظة حضرموت

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

أعلن جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية – مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت مشيراً: أن نسبة النجاح العامة لشهادة إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019م قد بلغت (90.6%)، وقد شهدت اختبارات الشهادة الثانوية لهذا العام تنافساً كبيراً بين الطلاب والطالبات في جميع المديريات وحصدوا نسباً عالية في التحصيل العلمي بفضل جهودهم التي بذلوها وحصاداً مشرفا لمحاربة ظاهرة الغش التي نجحت حضرموت الساحل في مواجهتها بقوة لعدة سنوات.

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وعندما نعلن اليوم عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في القسمين العلمي والأدبي لابد لنا أن نجدد الشكر والتقدير للراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية، ونثمن هنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية والمعلمون والمعلمات وكل شرائح العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات خلال العام الدراسي المنصرم وكانوا خلية عمل واحدة لتحقيق العديد من الانجازات وتنفيذ البرامج والخطط والأنشطة بمثابرة واتقان وعمل مستمر.

كما نهنئ الطلاب والطالبات الذين اجتهدوا وحققوا النجاح في الشهادة الثانوية ونبارك لهم هذا التميز والتفوّق الذي وصلوا إليه بعد تعب ومذاكرة وانضباط في الأيام الدراسية وأصروا على تحقيق المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة.

لقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين حصدوا المراكز العشرة الأولى في القسم العلمي (77) طالباً وطالبة، في حين حصد المراكز العشرة الأولى في القسم الأدبي (11) طالباً وطالبة. هذا الحصاد المثمر لعام دراسي كان عنوانه الاستقرار الدائم والانجازات المستمرة سجلت المجمعات المسائية حضورها المشرّف في العشرة الأوائل على مستوى المحافظة لتؤكد بقوة إن هذه التجربة الرائدة على مستوى محافظات الجمهورية قد بدأت تؤتي ثمارها الطيبة في الواقع التربوي والتعليمي خاصة والمجتمع الحضرمي عامة. كما إننا نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نعلن اليوم عن أسماء العشرة الأوائل من الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة الذين تنافسوا بقوة من أجل نيل هذا الشرف ونالوا درجات عالية في النسبة المئوية للتحصيل العلمي واستطاعوا أن يكونوا عنواناً مجيداً لحضرموت وتاريخها التربوي والتعليمي، ففي القسم العملي جاءت نتيجة الشعرة الأوائل وفقاً والجدول الآتي: الرقم اسم الطالب الترتيب المعدل المدرسة المديرية 1 ميمونة سالم احمد عوض اليميني الاول 99.88 مجمع الزهراء مدينة المكلا 2 اسامه احمد علي احمد العمودي الاول مكرر 99.88 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 3 محمد خالد عوض عمر خريص الاول مكرر 99.88 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 4 محمد منصور عبدالله طاهر القاسمي الاول مكرر 99.88 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 5 صفاء منير محمد شيخ بافضل الاول مكرر 99.88 ثانوية باحسن الشحر 6 مريم مجدي سالم سعيد مرعي الثاني 99.75 ثانوية حضرموت الاهلية مدينة المكلا 7 حنان ضرغام عبدالعزيزعبدالله الراوي الثاني مكرر 99.75 ثانوية روكب للبنات مدينة المكلا 8 احمد جمعان احمد سعيد بن هلابي الثاني مكرر 99.75 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 9 صفاء عمر سعيد محمد قحران الثاني مكرر 99.75 ثانوية البنات غيل باوزير 10 صفاء عوض صالح مبارك الرباكي الثالث 99.63 ثانوية الميناء مدينة المكلا 11 جيهان فائز عبدالله سالم بامخشب الثالث مكرر 99.63 ثانوية روكب للبنات مدينة المكلا 12 عائشة صالح احمد سعيد الاشولي الثالث مكرر 99.63 ثانوية البنات غيل باوزير 13 فاطمة رائد سعيد عبيد بن عطيّه الثالث مكرر 99.63 ثانوية البنات غيل باوزير 14 موّده برك عمر طائع حميّد الثالث مكرر 99.63 ثانوية البنات غيل باوزير 15 امنة خالد عمر يسلم بن فريجان الثالث مكرر 99.63 مجمع عمر بن عبدالعزيز غيل باوزير 16 مريم سالم مبارك سعيد بن جبل الثالث مكرر 99.63 مجمع بن عفبف دوعن 17 اديان فريد احمد سعيد باوزير الرابع 99.50 النهضة الحديثة مدينة المكلا 18 فاطمة عبدالله يسلم محمد بابطين الرابع مكرر 99.50 ثانوية حضرموت الاهلية مدينة المكلا 19 خولة انور عوض سالم باسلوم الرابع مكرر 99.50 مجمع فوة للبنات مدينة المكلا 20 خالد محمد احمد عثمان باطوق الرابع مكرر 99.50 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 21 فاطمة صلاح سعد سعيد بن صبيح الرابع مكرر 99.50 مجمع خالد بن الوليد غيل باوزير 22 عائشة علي عبدالله محمد العمودي الرابع مكرر 99.50 مجمع السيدة خديجة دوعن 23 شفاء حسن حامد حسن بن سميط الخامس 99.38 النهضة الحديثة مدينة المكلا 24 اميرة خالد سالم عمر الحدادي الخامس مكرر 99.38 مجمع الزهراء مدينة المكلا 25 سلمى سلمان سالم سلمان باسلوم الخامس مكرر 99.38 ثانوية روكب للبنات مدينة المكلا 26 سعيد عبدالله سعيد مبارك بافرج الخامس مكرر 99.38 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 27 علاء الدين محمد عزيز جاسم الخامس مكرر 99.38 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 28 سميه عبدالله احمد عبدالله جروان الخامس مكرر 99.38 ثانوية باحسن الشحر 29 ايمان عبدالقوي سالم حسين الحضرمي الخامس مكرر 99.38 ثانوية البنات غيل باوزير 30 فاطمة سالم احمد سالم باسعد الخامس مكرر 99.38 ثانوية البنات غيل باوزير 31 منى فهد محفوظ عبدالله باكثير السادس 99.25 ثانوية الميناء مدينة المكلا 32 عهود عبدالله احمد محمد القاضي السادس مكرر 99.25 النهضة الحديثة مدينة المكلا 33 عبير طاهر احمد بن احمد بن جميل السادس مكرر 99.25 ثانوية السعد العامرية مدينة المكلا 34 ابوبكر حسين فرج ناصر باسعد السادس مكرر 99.25 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 35 عبدالرحمن سعيد سالم محمد العصرني السادس مكرر 99.25 ثانوية المؤرخ سعيد عوض باوزير غيل باوزير 36 خديجه احمد عوض احمد بانجار السادس مكرر 99.25 ثانوية البنات غيل باوزير 37 خديجه انيس عبدالله احمد العماري السادس مكرر 99.25 ثانوية البنات غيل باوزير 38 سعاد بدر سعيد جمعان بازماله السادس مكرر 99.25 ثانوية البنات غيل باوزير 39 نور صالح عوض علي بن همام السادس مكرر 99.25 ثانوية البنات غيل باوزير 40 خديجة عمر سعيد عثمان باطوق السادس مكرر 99.25 مجمع السيدة خديجة دوعن 41 محمد عبدالرحمن محمد عبدالله باموسى السادس مكرر 99.25 مجمع بقشان دوعن 42 سهير محمد احمد عبدالله جميل السابع 99.13 النهضة الحديثة مدينة المكلا 43 مريم عبدالله احمد عبدالله بابصيلي بارعيده السابع مكرر 99.13 ثانوية السعد العامرية مدينة المكلا 44 عبدالرحمن عمر علي سالم بكير السابع مكرر 99.13 المعارف الاهلية مدينة المكلا 45 امل خالد عمر سعيد باهمام السابع مكرر 99.13 مجمع فوة للبنات مدينة المكلا 46 فاطمة حسين سعيد محمد الغزالي السابع مكرر 99.13 مجمع فوة للبنات مدينة المكلا 47 زكريا شريف عمر مكي باعلوي السابع مكرر 99.13 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 48 محمد سالم مبارك احمد السباعي السابع مكرر 99.13 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 49 ريم سعد قائد عبدالله الصنوي السابع مكرر 99.13 ثانوية باحسن الشحر 50 سميه جمال عمر سالم الحيد السابع مكرر 99.13 ثانوية باحسن الشحر 51 اميره سعيد عبدالله عمر بامهدي السابع مكرر 99.13 ثانوية البنات غيل باوزير 52 خديجه عبدالله عمر عبدالله باضريس الثامن 99.00 ثانوية الميناء مدينة المكلا 53 فاطمه محمد حسين علي القعيطي الثامن مكرر 99.00 ثانوية السعد العامرية مدينة المكلا 54 ريم محمد احمد صالح بن مزروع الثامن مكرر 99.00 ثانوية روكب للبنات مدينة المكلا 55 مريم عبدالله صالح عبيد الشيخ القرادي الثامن مكرر 99.00 المكلا الحديثة مدينة المكلا 56 سالم احمد سالم عمر باسويد الثامن مكرر 99.00 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 57 عبدالعزيز نائف عبدالعزيز علي باعشن الثامن مكرر 99.00 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 58 عبدالله عوض خميس عوض قوني الثامن مكرر 99.00 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 59 عوض عبداللطيف عوض محمد مقرم الثامن مكرر 99.00 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 60 فاطمة اسامة عبود علي باعامر الثامن مكرر 99.00 مجمع المنصورة الشحر 61 فاطمة احمد عوض سالم الكسادي الثامن مكرر 99.00 ثانوية باعباد الشحر 62 سلام خالد سعد عوض قصام الثامن مكرر 99.00 ثانوية البنات غيل باوزير 63 صالح عبدالسلام مبارك علي البطاطي الثامن مكرر 99.00 بن محفوظ الاهلية دوعن 64 مروه عبدالله عمر سالم معدان التاسع 98.88 ثانوية الميناء مدينة المكلا 65 رحمة سالم عوض احمد رموضة التاسع مكرر 98.88 النهضة الحديثة مدينة المكلا 66 امل عمر علوي عبدالله البيتي التاسع مكرر 98.88 مجمع الزهراء مدينة المكلا 67 احمد محمد احمد عبدالله جميل التاسع مكرر 98.88 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 68 محمد عبدالله سالم ابوبكر باذيب التاسع مكرر 98.88 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 69 نوريه سامي احمد يسلم عوشان التاسع مكرر 98.88 ثانوية البنات غيل باوزير 70 شاكر احمد يسلم محمد باجحاو التاسع مكرر 98.88 بن محفوظ الاهلية دوعن 71 خديجة حسين صالح محمد اليزيدي التاسع مكرر 98.88 ثانوية الصديق بنات الديس الشرقية 72 مجاهد عبدالله احمد سالم باعطية العاشر 98.75 المعارف الاهلية مدينة المكلا 73 مريم يسر فرج يسر بامؤمن العاشر مكرر 98.75 ثانوية روكب للبنات مدينة المكلا 74 ابراهيم محمد ابوبكر علي باذيب العاشر مكرر 98.75 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 75 احمد خالد يسر سعيد باسعد العاشر مكرر 98.75 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 76 يحيى عبدالله يحيى عبدالله باحبيل العاشر مكرر 98.75 ثانوية المكلا النموذجية مدينة المكلا 77 اسيا محمد جمعان محمد مفلح العاشر مكرر 98.75 ثانوية باحسن الشحر

أما في القسم الأدبي فكانت نتيجة العشرة الأوائل كما يأتي: الرقم اسم الطالب الترتيب المعدل المدرسة المديرية 1 ابرار عمر عبدالله احمد بارهيان الاول 99.75 ثانوية البنات غيل باوزير 2 خوله سلمان جمعان سلمان بن وبر الثاني 99.50 ثانوية باحسن الشحر 3 شيماء سالم محمد عوض بلقدي الثالث 99.13 ثانوية الميناء مدينة المكلا 4 ايمان عبدالله عبدالرحمن ابوبكر الجفري الرابع 98.88 مجمع فوة للبنات مدينة المكلا 5 مريم ناجي عوض سعد حمران الخامس 98.75 ثانوية الميناء مدينة المكلا 6 رقية محمد عمر محمد باحسن الخامس مكرر 98.75 مجمع السيدة خديجة دوعن 7 نادية انور حسين عبدالله الهندي السادس 98.50 المجمع المسائي بنات الشحر 8 ساره سالم رمضان سعيد بن حيدر السابع 98.13 ثانوية باحسن الشحر 9 سندس سعد سالم بكر برعيه الثامن 97.88 ثانوية البنات غيل باوزير 10 مها مبارك يسلم بن عبادي التاسع 96.88 مجمع المكلا المسائي بنات مدينة المكلا 11 هبة محمد جمعان بن وبر العاشر 96.38 مجمع المكلا المسائي بنات مدينة المكلا نجدد الشكر والتقدير لسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية لرعايته المستمرة للقطاع التربوي والتعليمي ودعمه المتواصل لتطوير الأداء وتحقيق المكاسب والمنجزات يوماً بعد يوم، ونتمنى للطلاب والطالبات الاستمرار في التحصيل العلمي ومواصلة الدراسة الجامعية وللذين أخفقوا في هذه الاختبارات الاهتمام والجدية والمثابرة لتجاوز هذه العثرة والنجاح في العام الدراسي الجديد 2019 – 2020م. وسوف ينظّم مكتب وزارة التربية والتعليم حفلاً تكريمياً للطلاب الأوائل برعاية ودعم من قبل الراعي الأول اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية خلال الأيام القريبة القادمة.