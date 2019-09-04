البحسني يهنئ أوائل حضرموت ويؤكد أن نجاح المحافظة بنسبة 90% فخر لها

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

أعلن مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في شهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018 – 2019م.



وأوضح المكتب أن نسبة النجاح العامة لشهادة إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019م بلغت (90.6%)، وشهدت تنافساً كبيراً بين الطلاب والطالبات الذين حصدوا المراكز العشرة الأولى في القسم العلمي (77) طالباً وطالبة، في حين حصد المراكز العشرة الأولى في القسم الأدبي (11) طالباً وطالبة.

ورفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات المتفوقين الذين حققوا المراكز العشرة الأولى في القسمين العلمي والأدبي ، كما هنأ جميع الطلاب الذين اجتهدوا ونالوا شرف النجاح والتوفيق.

وقال المحافظ البحسني إن نسبة النجاح العالية التي تحققت تعكس مدى الإجتهاد الذين بذله الطلاب والطالبات في تحصيلهم العلمي خلال العام الدراسي الماضي ، وما بذلته من جهود قيادة مكتبي التربية والتعليم ومنتسبيها من معلمين ومشرفين وموجهين وإدارات مدرسية .

وقدّر المحافظ حجم الجهد التي بُذل في قطاع التربية والتعليم، مؤكداً أن ما تحقق كان نتاج عام دراسي ناجح ومستقر ، وبفضل اهتمام قيادة السلطة المحلية بالقطاع التربوي وإيلائه أهمية خاصة وتوفير البنية التحتية المناسبة للطلاب للإجتهاد والمثابرة وتحقيق معدلات عالية.

وأشاد المحافظ بالجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الغش وتثبيت مبدأ الاعتماد على النفس لدى جميع الطلاب والتلاميذ، مهنئاً قيادة مكتبي التربية في ساحل ووادي حضرموت ومنتسبيها بما تحقق من نتائج ونسب عالية وتبوّأ طلاب وطالبات حضرموت المراكز الأولى والنسب الأعلى على مستوى المحافظات المحرّرة ، داعياً الى مزيد من النجاحات لطلابنا الذين يعوّل عليهم قيادة المراحل القادمة لخدمة وتطوير حضرموت والوطن متسلحين بالعلم والمعرفة.

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستقيم حفلاً يليق بنجاحات الطلاب المتفوقين سيتم خلالها تكريم الأوائل للقسمين العلمي والأدبي.

بدوره أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون أن نسبة النجاح العامة لشهادة إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019م بلغت (90.6%)، وشهدت اختبارات الشهادة الثانوية لهذا العام تنافساً كبيراً بين الطلاب والطالبات في جميع المديريات الذين حصدوا نسباً عالية في التحصيل العلمي بفضل جهودهم التي بذلوها وحصاداً مشرّفاً لمحاربة ظاهرة الغش التي نجحت حضرموت الساحل في مواجهتها بقوة لعدة سنوات، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين حصدوا المراكز العشرة الأولى في القسم العلمي (77) طالباً وطالبة، في حين حصد المراكز العشرة الأولى في القسم الأدبي (11) طالباً وطالبة.

مهنئاً الطلاب والطالبات الذين اجتهدوا وحققوا النجاح في الشهادة الثانوية ، مباركاً لهم هذا التميز والتفوّق الذي وصلوا إليه بعد تعب ومذاكرة وانضباط في الأيام الدراسية .

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وجدّد الشكر والتقدير للراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية والمعلمون والمعلمات وكل شرائح العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات خلال العام الدراسي المنصرم وكانوا خلية عمل واحدة لتحقيق العديد من الانجازات وتنفيذ البرامج والخطط والأنشطة بمثابرة واتقان وعمل مستمر .

وقال إن المكتب يشعر بالفخر والاعتزاز وهو يعلن أسماء العشرة الأوائل من الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة الذين تنافسوا بقوة من أجل نيل هذا الشرف ونالوا درجات عالية في النسبة المئوية للتحصيل العلمي واستطاعوا أن يكونوا عنواناً مجيداً لحضرموت وتاريخها التربوي والتعليمي .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس بالعاصمة المؤقتة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي واسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظات المحررة للعام الدراسي 2018-2019.

حيث أوضحت بأن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 78.4% والرسوب 12.6% والغياب 4.9% وموقف 6.9%. ، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 84.2% والرسوب 15.8% والغياب 3.8% وموقف3.3%. .

وخلال اعلان النتائح أوضح رئيس اللجنة العليا للاختبارات ووكيل قطاع التوجيه بوزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الصوفي، أن اجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بالقسم العلمي بلغ 72 ألف و46 طالب وطالبة حضر الاختبارات 68 ألف و490 طالب وطالبة وغاب عنها 3ألف و564 طالب وطالبة ..مبينا بأن عدد الناجحين بلغ 59 الف و880 طالب وطالبة فيما عدد الراسبين بلغ8 ألف و632 طالب وطالبة .

كما أشار إلى أن اجمالي الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة بالقسم الأدبي بلغ 11 ألف 641 طالب وطالبة، حضر الاختبارات 11 ألف و 201 طالب وطالبة، وغاب عنها 440 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 9 ألف و434 طالب وطالبة، وعدد الراسبين 1ألف و767 طالب وطالبة.

وتبوأ طلاب وطالبات حضرموت الساحل والوادي النسب الأعلى على مستوى المحافظات المحرّرة ، وفيما يلي أسماء الطلاب الاوائل من محافظة حضرموت ودرجاتهم :

▪القسم العلمي – الأعلى نسبة على مستوى المحافظات المحررة :

1 - محمد خالد عوض عمر خريص - 99.88 حضرموت الساحل

2 - أسامة أحمد علي أحمد العمودي - 99.88 حضرموت الساحل

3 - محمد منصور عبدالله طاهر القاسمي