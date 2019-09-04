مسؤول بحضرموت “لليمن العربي”: المرحلة حساسة ويجب ابعاد حضرموت عن الصراع

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، واصفا اياها بـ “الحساسة”.

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وقال الوكيل التميمي في تصريح خاص “لليمن العربي”، إن حضرموت وأهلها يميلون للسلم ووحدة الصف أكثر من أي شي آخر .. مشيرا أن حضرموت منطقة آمنة بفضل قيادتها وأبنائها المخلصين.

وأضاف الوكيل التميمي، أن أبناء حضرموت ساحلا وواديا يسيرون خلف توجيهات محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، ويتركون القرار له، وهو الأمر الذي أفشل كثير من المخططات الشريرة التي تهدف لإدخال المحافظة في نزاع وصراع لن يحمد عقباه.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، بوحدة اللحمة الحضرمية وبقيادات المحافظة المخلصة التي كان لحكمتها دور ملموس في بقائها آمنة حتى يومنا هذا.