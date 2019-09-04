- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أحبطت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في منطقة الريبي شمال غرب المحافظة، بعد مواجهات عنيفة، بحسب ما نقل موقع "سبتبمر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، الثلاثاء.
كما كسرت قوات الجيش اليمني محاولات أخرى عدة، في منطقة (حجر السفلى – باجة – الريبي) وكذلك جبهة (القفلة – باب غلق – الزبيريات) شمال غرب مديرية قعطبة.
وأسفرت المواجهات عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.